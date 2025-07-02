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Минэнерго Казахстана: Проект строительства ГПЗ на Карачаганаке будет осуществляться без участия Eni и Shell

Минэнерго Казахстана: Проект строительства ГПЗ на Карачаганаке будет осуществляться без участия Eni и Shell 111
Энергетика
2 июля 2025 г. 17:59
Минэнерго Казахстана: Проект строительства ГПЗ на Карачаганаке будет осуществляться без участия Eni и Shell

Проект строительства газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на месторождении Карачаганак с участием акционеров - Eni и Shell - в рамках действующего cоглашения о разделе продукции (СРП) остановлен.

Об этом казахстанское бюро Report сообщается со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана.

“На текущем этапе Министерством инициирована проработка альтернативных механизмов реализации проекта за рамками соглашения, с приоритетным привлечением национальных компаний", - поясняется в заявлении Минэнерго.

Проект строительства нового ГПЗ мощностью 4 млрд кубометров в год является для Казахстана стратегически важным и направлен на обеспечение внутреннего рынка товарным газом.

Причиной завершения переговоров с Eni и Shell послужили выдвинутые акционерами условия, которые были признаны Казахстаном экономически неприемлемыми и не соответствующими национальным интересам. В частности, речь идет о требованиях по дополнительным выплатам в пользу акционеров в размере около $1 млрд, "а также о попытках увязать реализацию промышленного проекта с текущим арбитражным разбирательством, что является для нас категорически неприемлемым".

"Учитывая стратегический статус проекта, правительство Казахстана рассматривает альтернативные варианты его реализации для скорейшего начала строительства. В качестве приоритетного сценария прорабатывается передача проекта в ведение Национальной компании "КазМунайГаз". Это позволит обеспечить полный государственный контроль над реализацией и защиту интересов Казахстана", - подчеркивают в ведомстве.

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