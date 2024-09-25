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Минэнерго Казахстана обнародовала объемы транзита нефти по БТД за 8 месяцев

Минэнерго Казахстана обнародовала объемы транзита нефти по БТД за 8 месяцев Транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан за 8 месяцев 2024 года составил 0,9 млн тонн
Энергетика
25 сентября 2024 г. 13:02
Минэнерго Казахстана обнародовала объемы транзита нефти по БТД за 8 месяцев

Транзит казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) за январь-август 2024 года составил 0,9 млн тонн.

Об этом казахстанскому бюро Report сообщили в министерстве энергетики Казахстана.

"За 8 месяцев 2024 года по данному маршруту транспортировано 0,9 млн тонн нефти", - уточняет Минэнерго.

Ведомство отмечает, что в целом в 2024 году поставки казахстанской нефти из Актау в Баку для последующего экспорта по БТД планируются в объеме 1,5 млн тонн.

"По итогам переговоров азербайджанская сторона выразила готовность об увеличении объемов принимаемой казахстанской нефти до 2,2 млн тонн в год", - сообщили в Минэнерго.

Как сообщалось, в 2023 году из порта Актау в систему БТД было отправлено более 1 млн тонн казахстанской нефти.

Напомним, в 2022 году КМГ и SOCAR заключили пятилетнее соглашение о транзите нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан ежегодным объемом 1,5 млн тонн.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Energetika Nazirliyi 8 ay ərzində BTC ilə neft tranzitinin həcmini açıqlayıb

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