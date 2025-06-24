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Минэнерго Казахстана, КМГ и CNOOC подписали контракт по проекту "Жылыой" на Каспии

Минэнерго Казахстана, КМГ и CNOOC подписали контракт по проекту "Жылыой" на Каспии Минэнерго Казахстана, КМГ и CNOOC подписали контракт на разведку и добычу проекту "Жылыой" на Каспии
Энергетика
24 июня 2025 г. 11:18
Минэнерго Казахстана, КМГ и CNOOC подписали контракт по проекту Жылыой на Каспии

Министерство энергетики Казахстана, нацкомпания "КазМунайГаз" (КМГ) и китайская CNOOC Hong Kong Holding Limited (дочерняя компания CNOOC Limited) подписали контракт на разведку и добычу углеводородов в рамках сложного проекта "Жылыой" в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Документ подписали вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, первый заместитель председателя Правления КМГ Курмангазы Исказиев и вице-президент CNOOC Limited Лю Юнцзе.

CNOOC впервые выходит на рынок Казахстана, начав с инвестиций в геологоразведочный проект.

Партнерство предусматривает совместную реализацию проекта "Жылыой" на паритетной основе 50/50, при этом финансирование разведочного периода обеспечит CNOOC.

CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) - один из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли, специализирующийся на разведке и добыче. Компания активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в реализации крупных проектов в более чем 20 странах.

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