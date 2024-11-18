Минэнерго Казахстана: Добыча на Тенгизе упала на 28-30% из-за повреждений в ходе производства

Добыча нефти на месторождении Тенгиз на западе Казахстана снизилась на 28-30% из-за ремонтных работ, начатых еще в октябре из-за повреждений в ходе производства.

Добыча нефти на месторождении Тенгиз на западе Казахстана снизилась на 28-30% из-за ремонтных работ, начатых еще в октябре из-за повреждений в ходе производства.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на министерство энергетики Казахстана.

"Добыча на Тенгизе сократилась на 28-30%, что соответствует 61-63 тыс. тонн в сутки", - говорится в сообщении

По данным Минэнерго, 26 октября текущего года производство на заводе на Тенгизе было частично остановлено для проведения ремонтных работ на котле-утилизаторе E-401A установки 400.

"В результате осмотра оборудования были обнаружены локальные сквозные коррозионные повреждения", - подчеркивает ведомство.

В Минэнерго добавили, что ремонтные работы планируется завершить к 23 ноября текущего года.