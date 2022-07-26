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Минэнерго: Казахстан вводит более строгий режим учета добычи нефти и газа

Минэнерго: Казахстан вводит более строгий режим учета добычи нефти и газа Казахстан вводит более строгий режим учета добычи полезных ископаемых.
Энергетика
26 июля 2022 г. 15:40

Казахстан вводит более строгий режим учета добычи полезных ископаемых.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Казахстана.

По данным пресс-службы, с 1 января 2024 года вступают в силу внесенные поправки в Кодекс РК «О недрах и недропользовании».

Согласно новому законодательству, передача данных о добыче, переработке и транспортировке нефти, газового конденсата, сырого и товарного газа будет осуществляться в режиме реального времени. До этого учет велся ежесуточно.

Как уточняется в сообщении пресс-службы, данные с приборов будут направляться в Информационную систему учета нефти (ИСУН).

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