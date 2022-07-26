Минэнерго: Казахстан вводит более строгий режим учета добычи нефти и газа

Казахстан вводит более строгий режим учета добычи полезных ископаемых.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Казахстана.
По данным пресс-службы, с 1 января 2024 года вступают в силу внесенные поправки в Кодекс РК «О недрах и недропользовании».
Согласно новому законодательству, передача данных о добыче, переработке и транспортировке нефти, газового конденсата, сырого и товарного газа будет осуществляться в режиме реального времени. До этого учет велся ежесуточно.
Как уточняется в сообщении пресс-службы, данные с приборов будут направляться в Информационную систему учета нефти (ИСУН).