Минэнерго: Казахстан вводит более строгий режим учета добычи нефти и газа

Казахстан вводит более строгий режим учета добычи полезных ископаемых.

Казахстан вводит более строгий режим учета добычи полезных ископаемых.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Казахстана.

По данным пресс-службы, с 1 января 2024 года вступают в силу внесенные поправки в Кодекс РК «О недрах и недропользовании».

Согласно новому законодательству, передача данных о добыче, переработке и транспортировке нефти, газового конденсата, сырого и товарного газа будет осуществляться в режиме реального времени. До этого учет велся ежесуточно.



Как уточняется в сообщении пресс-службы, данные с приборов будут направляться в Информационную систему учета нефти (ИСУН).

