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Минэнерго: Казахстан не исключает импорт газа из соседних стран во время ремонта на Кашагане

Минэнерго: Казахстан не исключает импорт газа из соседних стран во время ремонта на Кашагане Казахстан не исключает возможности импорта газа из соседних стран во время ремонтных работ на месторождении Кашаган.
Энергетика
25 сентября 2024 г. 13:11
Минэнерго: Казахстан не исключает импорт газа из соседних стран во время ремонта на Кашагане

Казахстан не исключает возможности импорта газа из соседних стран во время ремонтных работ на месторождении Кашаган.

Об этом казахстанскому бюро Report сообщили в министерстве энергетики Казахстана.

"В связи с капитальным ремонтом на месторождении Кашаган, запланирована остановка комплекса подготовки нефти и газа на 38 календарных дней. Сроки капитального ремонта учтены в балансе газа Республики Казахстан, в случае нехватки газа для обеспечения внутреннего рынка в период капитального ремонта газ будем импортировать из соседних стран", - отмечает Минэнерго.

Ранее сообщалось, что ремонт на нефтегазовом месторождении Кашаган стартует 3 октября.

Месторождение Кашаган является одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние четыре десятилетия; его извлекаемые запасы составляют приблизительно 9-13 миллиардов баррелей (1-2 миллиардов тонн) нефти.

Акционерами консорциума NCOC, оператора Кашагана, являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%), Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

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