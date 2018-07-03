Минэнерго и "Азерэнержи" сделали совместное заявление по поводу происшествия на Мингячевирской ТЭС

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Министерство энергетики Азербайджана и ОАО "Азерэнержи" сделали совместное заявление по поводу происшествия на Мингячевирской ТЭС.

Как сообщает Report, в связи жаркой погодой на территории страны в течение нескольких дней резко выросла потребность в электроэнергии, что привело к возникновению проблем с электроснабжением.

"В настоящее время подача электроэнергии на территории страны постепенно восстанавливается. В ряде регионов электроснабжение уже восстановлено. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена и в других местах", - говорится в заявлении.