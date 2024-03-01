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Минэнерго будет сотрудничать с зарубежными компаниями в строительстве ВЭС и СЭС в Азербайджане

Минэнерго будет сотрудничать с зарубежными компаниями в строительстве ВЭС и СЭС в Азербайджане Министерство энергетики Азербайджана будет сотрудничать с американской Nobel Energy и испанской Elecnor в строительстве ветряной и солнечной электростанций.
Энергетика
1 марта 2024 г. 17:54
Минэнерго будет сотрудничать с зарубежными компаниями в строительстве ВЭС и СЭС в Азербайджане

Министерство энергетики Азербайджана будет сотрудничать с американской Nobel Energy и испанской Elecnor в строительстве ветряной и солнечной электростанций.

Как передает Report со ссылкой на министерство, соглашения о сотрудничестве были подписаны в рамках 10-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-го заседания Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Минэнерго и Nobel Energy, предусматривает строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Джебраильском районе. Стороны также будут сотрудничать в вопросах производства, продажи и потребления электроэнергии.

Кроме того, ведомство подписало меморандум с испанской компанией Elecnor о сотрудничестве в реализации проекта ветряной электростанции мощностью 70 МВт в Гарадагском районе.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Energy Ministry to cooperate with foreign companies in construction of wind farms, solar power plants
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda külək və günəş elektrik stansiyalarının tikintisi üzrə daha 2 sənəd imzalanıb

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