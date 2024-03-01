Минэнерго будет сотрудничать с зарубежными компаниями в строительстве ВЭС и СЭС в Азербайджане

Министерство энергетики Азербайджана будет сотрудничать с американской Nobel Energy и испанской Elecnor в строительстве ветряной и солнечной электростанций.

Министерство энергетики Азербайджана будет сотрудничать с американской Nobel Energy и испанской Elecnor в строительстве ветряной и солнечной электростанций.

Как передает Report со ссылкой на министерство, соглашения о сотрудничестве были подписаны в рамках 10-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-го заседания Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Минэнерго и Nobel Energy, предусматривает строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Джебраильском районе. Стороны также будут сотрудничать в вопросах производства, продажи и потребления электроэнергии.

Кроме того, ведомство подписало меморандум с испанской компанией Elecnor о сотрудничестве в реализации проекта ветряной электростанции мощностью 70 МВт в Гарадагском районе.