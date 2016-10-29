Минэнерго Бразилии: Добыча нефти в 2017 году будет расти

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Добыча нефти в Бразилии в следующем году будет расти.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам глава департамента нефти и газа минэнерго страны Марсиу Феликс.

"Бразильское производство растет", - сказал он, ответив "да" на вопрос о росте добычи нефти на следующий год.

"У меня нет точных цифр, но бразильское производство будет расти и в следующие несколько лет, таковы планы", - добавил он.

По его словам, бразильские власти намерены сперва выслушать предложения участников встречи стран, входящих и не входящих в ОПЕК, в Вене по алжирским решениям, а затем определяться с собственной позицией.

"Для нас, бразильцев, честь ‎быть приглашенными сюда. Мы намерены послушать. Мы здесь как наблюдатели, Бразилия - не член ОПЕК, мы приглашены для участия в диалоге, но сначала выслушаем, а поговорим потом", - сказал он.