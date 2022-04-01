Минэнерго Болгарии: перевод оплаты газа на рубли потребует изменения контракта

Перевод оплаты газа на рубли потребует изменения контракта с российским оператором, для этого нужно согласие обеих сторон.

Перевод оплаты газа на рубли потребует изменения контракта с российским оператором, для этого нужно согласие обеих сторон.

Как передает Report, об этом заявили РИА Новости в Минэнерго Болгарии.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия будет считать неисполнением обязательств по газовым контрактам недружественными странами, если они не будут платить с 1 апреля в рублях.

"В "Булгаргаз", компании-акционере структуры Болгарского энергетического холдинга, письма с таким запросом не поступало. Если такое письмо будет получено в Министерстве энергетики Республики Болгария, это потребует изменения договора, для чего нужно согласие обеих сторон", - пояснили в министерстве.

"Правительство Болгарии считает, что ответ на эту просьбу президента России Владимира Путина должен быть единым на общеевропейском уровне", - подчеркнули в министерстве.