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Минэнерго: Бакинская энергетическая неделя стала международной платформой, формирующей "зеленую" повестку

Минэнерго: Бакинская энергетическая неделя стала международной платформой, формирующей "зеленую" повестку Бакинская энергетическая неделя превратилась в авторитетную международную платформу, определяющую будущее "зеленой" энергетики.
Энергетика
29 мая 2025 г. 12:00
Минэнерго: Бакинская энергетическая неделя стала международной платформой, формирующей зеленую повестку

Бакинская энергетическая неделя превратилась в авторитетную международную платформу, определяющую будущее "зеленой" энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь министерства энергетики Азербайджана Джахид Микаилов на пресс-конференции, посвященной мероприятию.

По его словам, Азербайджан, реализовавший в прошлом стратегические нефтегазовые проекты, сегодня играет ключевую роль в формировании новых "зеленых" энергетических коридоров, связывающих Центральную Азию с Европой.

"В этом смысле, Бакинская энергетическая неделя, объединяющая три крупных мероприятия, утвердила себя как авторитетная платформа для демонстрации достижений в области энергетики. Кроме того, она является также площадкой для заключения новых соглашений, выдвижения инициатив и расширения партнерств", - сказал Микаилов.

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Версия на английском языке Ministry: Baku Energy Week becomes int’l platform that shapes green energy agenda
Версия на азербайджанском языке Energetika Nazirliyi: Bakı Enerji Həftəsi “yaşıl enerji” gündəmini formalaşdıran beynəlxalq platformaya çevrilib

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