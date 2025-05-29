Минэнерго: Бакинская энергетическая неделя стала международной платформой, формирующей "зеленую" повестку

Бакинская энергетическая неделя превратилась в авторитетную международную платформу, определяющую будущее "зеленой" энергетики.

Бакинская энергетическая неделя превратилась в авторитетную международную платформу, определяющую будущее "зеленой" энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь министерства энергетики Азербайджана Джахид Микаилов на пресс-конференции, посвященной мероприятию.

По его словам, Азербайджан, реализовавший в прошлом стратегические нефтегазовые проекты, сегодня играет ключевую роль в формировании новых "зеленых" энергетических коридоров, связывающих Центральную Азию с Европой.

"В этом смысле, Бакинская энергетическая неделя, объединяющая три крупных мероприятия, утвердила себя как авторитетная платформа для демонстрации достижений в области энергетики. Кроме того, она является также площадкой для заключения новых соглашений, выдвижения инициатив и расширения партнерств", - сказал Микаилов.