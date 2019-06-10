Минэнерго: Азербайджан является сторонником стабильности на рынке нефти

Азербайджан является сторонником стабильности на рынке нефти.

Об этом сообщила Report советник министра энергетики Замина Алиева.

По ее словам, Азербайджан демонстрирует позицию, поддерживающую решения, принятые с этой целью. На встрече министров ОПЕК+ будут предприняты очередные шаги на основе анализа рынка с учетом всех факторов.

Отметим, что соглашение ОПЕК+ было заключено в декабре 2016 года и неоднократно пролонгировалось. На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи нефти на 1,2 миллионов баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. Из этого объема 812 тысяч баррелей приходится на страны ОПЕК, а 383 тысяч баррелей - на страны "не ОПЕК". Соглашение действует первые шесть месяцев 2019 года. В рамках этого решения с января 2019 года Азербайджан взял на себя обязательство сократить суточную добычу примерно на 20 тысяч баррелей.

Следующая встреча ОПЕК и стран вне картеля состоится в Вене 2-4 июля.