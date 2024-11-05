Минэнерго Азербайджана представило энергетические инициативы в рамках COP29

Министерство энергетики Азербайджана организовало сегодня две виртуальные информационные сессии со странами-участницами Конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН).

Министерство энергетики Азербайджана организовало сегодня две виртуальные информационные сессии со странами-участницами Конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН).

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, мероприятия проводились в целях продвижения энергетических инициатив председательства Азербайджана на COP29.

Была предоставлена подробная информация об энергетических инициативах и Водородной декларации COP29.

В сессиях принял участие заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов, а также более 200 представителей государственного и частного сектора, международных организаций и финансовых институтов.