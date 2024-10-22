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Минэнерго Азербайджана может подписать меморандум с китайской компанией TBEA

Минэнерго Азербайджана может подписать меморандум с китайской компанией TBEA Минэнерго Азербайджана рассматривает возможность подписания Меморандума о взаимопонимании с китайской электротехническая компанией TBEA.
Энергетика
22 октября 2024 г. 15:00
Минэнерго Азербайджана может подписать меморандум с китайской компанией TBEA

Минэнерго Азербайджана рассматривает возможность подписания Меморандума о взаимопонимании с китайской электротехнической компанией TBEA.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "Х".

Шахбазов сообщил, что в рамках своего визита в Пекин провел переговоры с председателем правления TBEA Чжан Синем.

"Обсудили возможности сотрудничества в таких областях, как производство оборудования для возобновляемой энергетики, поставки технологий, а также в проектах по развитию региональной инфраструктуры в сфере "зеленой энергетики". Кроме того, рассмотрели возможность подписания Меморандума о взаимопонимании", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s Energy Ministry may sign MoU with Chinese company
Версия на азербайджанском языке ФотоEnergetika Nazirliyi Çin şirkəti ilə Anlaşma Memorandumu imzalaya bilər

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