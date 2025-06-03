Минэнерго: Азербайджан гарантирует закупку электроэнергии по фиксированной цене сроком на 20-25 лет

В Азербайджане применяется стандартный пакет господдержки, включающий договор купли-продажи электроэнергии (PPA - Power Purchase Agreement), в рамках которого государство гарантирует закупку электроэнергии по фиксированной цене сроком на 20-25 лет.

В Азербайджане применяется стандартный пакет господдержки, включающий договор купли-продажи электроэнергии (PPA - Power Purchase Agreement), в рамках которого государство гарантирует закупку электроэнергии по фиксированной цене сроком на 20-25 лет.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"Также действует соглашение о подключении к сети (TCA - Transmission Connection Agreement), а помимо этого предусмотрен ряд налоговых льгот и освобождений для частных инвесторов и компаний. Это базовый набор механизмов, отличающийся от подходов, применяемых, например, в ЕС или Великобритании, где подобные гарантии реализуются через контракты на разницу цен (CFD). У нас это более конкретный и прямой набор мер", - отметил он.

О. Зейналов подчеркнул, что с развитием возобновляемой энергетики особую важность приобретает стабильность и сбалансированность энергосети:

"Это должно быть не просто технологически реализуемо, но и правильно интегрировано в общую систему. Первая задача - техническая: каким образом объект будет подключен к сети. Вторая - работа с инвесторами".

Замминистра также коснулся вопроса локализации: "Это один из ключевых элементов. Пока этот вопрос в Азербайджане не реализован, но он находится в повестке. Думаю, на определенном этапе мы можем начать диалог по этому поводу - как в самом Азербайджане, так и на международной арене. В некоторых странах это уже закреплено законодательно. Например в Узбекистане, действует требование минимум 25% локализации. Это может быть выгодно - местное содержание, сокращение зависимости от внешних цепочек поставок, особенно с учетом географии региона. Но с другой стороны, это может повлиять на тарифы и общую стоимость проектов (CAPEX). Поэтому подход к локализации должен быть сбалансированным и продуманным".