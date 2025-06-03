О нас

Минэнерго: Азербайджан гарантирует закупку электроэнергии по фиксированной цене сроком на 20-25 лет

Минэнерго: Азербайджан гарантирует закупку электроэнергии по фиксированной цене сроком на 20-25 лет В Азербайджане применяется стандартный пакет господдержки, включающий договор купли-продажи электроэнергии (PPA - Power Purchase Agreement), в рамках которого государство гарантирует закупку электроэнергии по фиксированной цене сроком на 20-25 лет.
Энергетика
3 июня 2025 г. 17:59
Минэнерго: Азербайджан гарантирует закупку электроэнергии по фиксированной цене сроком на 20-25 лет

В Азербайджане применяется стандартный пакет господдержки, включающий договор купли-продажи электроэнергии (PPA - Power Purchase Agreement), в рамках которого государство гарантирует закупку электроэнергии по фиксированной цене сроком на 20-25 лет.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"Также действует соглашение о подключении к сети (TCA - Transmission Connection Agreement), а помимо этого предусмотрен ряд налоговых льгот и освобождений для частных инвесторов и компаний. Это базовый набор механизмов, отличающийся от подходов, применяемых, например, в ЕС или Великобритании, где подобные гарантии реализуются через контракты на разницу цен (CFD). У нас это более конкретный и прямой набор мер", - отметил он.

О. Зейналов подчеркнул, что с развитием возобновляемой энергетики особую важность приобретает стабильность и сбалансированность энергосети:
"Это должно быть не просто технологически реализуемо, но и правильно интегрировано в общую систему. Первая задача - техническая: каким образом объект будет подключен к сети. Вторая - работа с инвесторами".

Замминистра также коснулся вопроса локализации: "Это один из ключевых элементов. Пока этот вопрос в Азербайджане не реализован, но он находится в повестке. Думаю, на определенном этапе мы можем начать диалог по этому поводу - как в самом Азербайджане, так и на международной арене. В некоторых странах это уже закреплено законодательно. Например в Узбекистане, действует требование минимум 25% локализации. Это может быть выгодно - местное содержание, сокращение зависимости от внешних цепочек поставок, особенно с учетом географии региона. Но с другой стороны, это может повлиять на тарифы и общую стоимость проектов (CAPEX). Поэтому подход к локализации должен быть сбалансированным и продуманным".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi