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Минэнерго Австралии поддержал ввод в стране лимита цен на энергоносители

Минэнерго Австралии поддержал ввод в стране лимита цен на энергоносители Решение правительства Австралии ввести предельные цены на энергоносители на внутреннем рынке является необходимым в условиях риска резкого скачка стоимости топлива в следующем году.
Энергетика
11 декабря 2022 г. 09:36
Минэнерго Австралии поддержал ввод в стране лимита цен на энергоносители

Решение правительства Австралии ввести предельные цены на энергоносители на внутреннем рынке является необходимым в условиях риска резкого скачка стоимости топлива в следующем году.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил глава Министерства энергетики страны Крис Боуэн.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что внутренние цены на природный газ будут ограничены 12 австралийскими долларами за гигаджоуль, а цены на энергетический уголь будут варьироваться в пределах 125 австралийских долларов за тонну. Ограничения будут действовать в течение 2023 года. Кроме того, власти страны выделят из бюджета $1 млрд для финансовой поддержки местных домохозяйств и предприятий.

"Компаниям нужно быть немного разумными в отношении прибыли, которую вы хотите получить от австралийского народа. Мы настаиваем на ограничении цен для австралийцев. Его австралийский газ находится под австралийской землей, и австралийцы не должны платить за этот газ повышенные «военные» цены", — заявил Коэн.

Он также уточнил, что в 2021 году цены на газ в стране были на сопоставимом уровне с предложенным правительством «потолком» стоимости в 2023-м. Это не помешало компаниям активно инвестировать в различные сектора австралийской экономики.

Ранее Крис Боуэн заявил, что домохозяйства и промышленные предприятия Австралии в следующем году столкнутся с резким ростом цен на газ.

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