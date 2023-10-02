Минэнергетики Турции: Мы поставляем значительные объемы газа в Европу через TANAP

Турция поставляет значительные объемы газа в Европу посредством Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Турция поставляет значительные объемы газа в Европу посредством Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в ходе международной нефтяной выставки-конференции в Абу-Даби, проходившей в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"На сегодняшний день мы поставляем газ в Венгрию, Болгарию, Румынию и Молдову по Западно-балканскому трубопроводу. Мы постепенно превращаемся в газовый хаб", - отметил министр.

Байрактар также сказал, что Турция стремится снизить свою зависимость от поставок энергоресурсов, поэтому уделяет особое внимание инвестициям в нефтегазовую отрасль, а также сферу возобновляемых источников энергии в стране. Кроме того, страна планирует инвестировать в ядерную энергетику в качестве важного инструмента в сокращении выбросов углерода в атмосферу.