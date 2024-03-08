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Минэнергетики Турции: Анкара продолжит переговоры с Москвой и Пекином по новым АЭС

Минэнергетики Турции: Анкара продолжит переговоры с Москвой и Пекином по новым АЭС Турция продолжает переговоры с Россией, Южной Кореей и Китаем по двум новым проектам АЭС в стране - в Синопе и Фракии.
Энергетика
8 марта 2024 г. 11:29
Минэнергетики Турции: Анкара продолжит переговоры с Москвой и Пекином по новым АЭС

Турция продолжает переговоры с Россией, Южной Кореей и Китаем по двум новым проектам АЭС в стране - в Синопе и Фракии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар.

Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" с участием российской стороны идет четко по графику, работы по энергоблоку №1 осуществлены на более чем 90%.

"Есть две заинтересованные страны, связанные с проектом АЭС в Синопе - Россия и Республика Корея. О Фракии мы говорим в основном с Китаем, там мы подошли к очень серьезному моменту. Конечно, Россия и "Росатом" имеют отношение к Синопу. У нас есть серьезный опыт по "Аккую" (первая АЭС в Турции), поэтому мы хотим перенести этот опыт в Синоп. Наши переговоры продолжаются с обеими сторонами", - отметил он.

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Версия на английском языке Turkish Energy Ministry: Ankara will continue negotiations with Moscow and Beijing on new nuclear power plants

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