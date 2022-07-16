Минэнергетики: США в мае экспортировали почти 10 млрд куб. м СПГ

США в мае этого года экспортировали 351,1 млрд куб. футов (около 10 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ).

США в мае этого года экспортировали 351,1 млрд куб. футов (около 10 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США. При этом главными направлениями поставок стали Франция и Испания.

Экспорт СПГ в мае оказался на 6,4% выше, чем в апреле 2022 года, и на 11,5% больше, чем в мае 2021 года. Всего было отправлено 114 танкеров с СПГ.

Основные направления поставок - Франция (47,8 млрд куб. футов или 1,35 млрд куб. м), Испания (40,3 млрд куб. футов или 1,14 млрд куб. м), Нидерланды (28,9 млрд куб. футов или 0,82 млрд куб. м), Япония (24 млрд куб. футов или 0,68 млрд куб. м) и Италия (21,7 млрд куб. футов или 0,61 млрд куб. м). На эти страны пришлось 46,4% всех поставок США.

Всего с начала года США экспортировали около 1,7 трлн куб. футов СПГ или 48,5 млрд куб. м.