Минэнергетики Кыргызстана и "Росатом" обсудили проект строительства АЭС в стране

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и замдиректора российской госкорпорации "Росатом" Николай Спасский обсудили проект строительства в стране атомной электростанции малой мощности.

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и замдиректора российской госкорпорации "Росатом" Николай Спасский обсудили проект строительства в стране атомной электростанции малой мощности.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в корпорации.

Другие подробности о проекте не приводятся.

В корпорации сообщили, что в ходе встречи они обсудили вопросы сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики, в том числе флагманский проект строительства АЭС, ветро- и гидрогенерацию.

Отмечается, что месяц назад стороны подписали соглашение о проработке и реализации инвестиционного проекта строительства ветроэлектростанции в Иссык-Кульской области.