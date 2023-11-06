Минэнергетики Кыргызстана и "Росатом" обсудили проект строительства АЭС в стране

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и замдиректора российской госкорпорации "Росатом" Николай Спасский обсудили проект строительства в стране атомной электростанции малой мощности.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в корпорации.
Другие подробности о проекте не приводятся.
В корпорации сообщили, что в ходе встречи они обсудили вопросы сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики, в том числе флагманский проект строительства АЭС, ветро- и гидрогенерацию.
Отмечается, что месяц назад стороны подписали соглашение о проработке и реализации инвестиционного проекта строительства ветроэлектростанции в Иссык-Кульской области.