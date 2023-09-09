Минэнергетики Казахстана: В ЕАЭС утвердили единую форму паспорта нефти

Утверждена единая форма паспорта нефти, выпускаемой в обращение на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Утверждена единая форма паспорта нефти, выпускаемой в обращение на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики страны.

"Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 29 августа 2023 года 89 внесены изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию", - говорится в сообщении.

Согласно принятым изменениям: утверждена единая форма паспорта нефти, выпускаемой в обращение на территории ЕАЭС, и правила его заполнения; предусмотрено, что периодичность проведения испытаний нефти устанавливается в стандартах, включенных в перечень стандартов на методы испытаний к техническому регламенту.

Кроме того, новые нормы обеспечат формирование единых подходов при выпуске нефти и ее обращении на территории ЕАЭС, в том числе в части оформления документации.