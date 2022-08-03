Минэнергетики Казахстана: Страны ОПЕК+ могут увеличить объем добычи на сентябрь

Страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти во избежание перегрева рынка.

Страны ОПЕК+ могут увеличить добычу нефти во избежание перегрева рынка.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Сегодня состоится министерское заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции для определения уровня добычи нефти на сентябрь.

По словам Акбулатова, заседание группы производителей нефти состоится на фоне давления со стороны США с целью добавить баррели на рынок, в то время как большинство членов уже исчерпали свой потенциал добычи.

"Мы всегда говорили, что предпочтительный ценовой коридор составляет 60-80 долларов за баррель. Сегодня цена составляет 100 долларов. Поэтому, возможно, нам придется увеличить добычу, чтобы избежать перегрева", - заявил он.

Многие члены ОПЕК в настоящее время уже вышли на максимальный уровень производства нефти и наращивать добычу более быстрыми темпами возможности нет, однако свободные добывающие мощности еще сохраняются у Саудовской Аравии и ОАЭ.

Отметим, что встреча станет первой для нового генсека ОПЕК Хайсама аль-Гайса. Сначала состоится заседание мониторингового комитета, где обсудят вопрос по уровню добычи на сентябрь, а окончательное решение примут все 23 страны ОПЕК+ на министерской встрече.