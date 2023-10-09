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Минэнергетики Израиля поручило Chevron закрыть газовое месторождение Tamar

Минэнергетики Израиля поручило Chevron закрыть газовое месторождение Tamar Минэнергетики Израиля дало компании Chevron поручение закрыть морское газовое месторождение Tamar у северного побережья страны.
Энергетика
9 октября 2023 г. 15:57
Минэнергетики Израиля поручило Chevron закрыть газовое месторождение Tamar

Минэнергетики Израиля дало компании Chevron поручение закрыть морское газовое месторождение Tamar у северного побережья страны.

Как передает Report, об этом сообщил агентству Reuters представитель компании.

"Министерство энергетики Израиля поручило Chevron Mediterranean Limited прекратить производство на месторождении Tamar", - сказано в сообщении. При этом не указывается, временное ли это закрытие, а также не уточняются причины такого решения.

Месторождение было обнаружено в январе 2009 года. Партнерами проекта являются Chevron Mediterranean Limited (25%), Isramco (28,75%), Tamar Petroleum (16,75%), Mubadala Energy (11%), Tamar Investment 2 (11%), Dor Gas (4%) и Everest (3,5%). Резервуар расположен в 90 километрах к западу от Хайфы, на глубине 5 тыс. метров ниже уровня моря и занимает площадь 100 квадратных километров. Добыча с каждой из шести скважин составляет по 7,1-8,5 млн кубометров в сутки.

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