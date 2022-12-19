Минэнергетики Беларуси: Минск и Москва пока не договорились по ценам на газ

Россия и Беларусь продолжают обсуждать цены на газ на 2023 год.

Россия и Беларусь продолжают обсуждать цены на газ на 2023 год.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

"Это такой чувствительный вопрос...", – отметил министр.

Пока, по его словам, переговоры продолжаются. Что касается общего рынка газа, то Каранкевич затруднился ответить, срываются ли сроки создания общего рынка. Этот вопрос и цена на газ будут обсуждаться на самом высоком уровне.

Ранее 15 декабря Минэнерго Беларуси сообщало, что в Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча министра энергетики Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. В ней также участвовал посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой.

"Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере", – говорилось в сообщении министерства. Подробности встречи не раскрывались.

Как ожидается, газовую тему обсудят президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече 19 декабря в Минске.

"Важно, чтобы цены на газ, нефть были не заоблачными при этих равных условиях. Но это абсолютно не главное. Можно сказать, это даже неважно. Главное - чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности. Это главное", – ранее заявил Лукашенко.