Минэкономразвития России: Стоимость нефти снизится

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Стоимость нефти снизится до 41-42 долларов за баррель к середине 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом сказал министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе презентации обновленного прогноза социально-экономического развития до 2020 года.

"Мы ожидаем более-менее стабильных цен на нефть до конца первого квартала, и их снижения до уровня 41-42 за баррель в середине 2018 года", - сказал Орешкин.

Среднегодовая цена барреля нефти марки Urals в 2017 году составит 49 долларов (а не 45,6), в 2018 - 43,8 доллара (вместо 40,8). На 2019-2020 годы прогноз по нефтяным ценам сохранен - 41,60 и 42,40 доллара за баррель соответственно.