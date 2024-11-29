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Милли Меджлис утвердил второе дополнение к новому соглашению по АЧГ

Милли Меджлис утвердил второе дополнение к новому соглашению по АЧГ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса ратифицировал второе дополнение к соглашению о совместной разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли".
Энергетика
29 ноября 2024 г. 12:41
Милли Меджлис утвердил второе дополнение к новому соглашению по АЧГ

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса ратифицировал второе дополнение к соглашению о совместной разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ).

Как сообщает Report, законопроект был представлен на рассмотрения парламента в качестве законодательной инициативы президентом Ильхамом Алиевым.

Соглашение "О совместной разработке месторождений "Азери", "Чыраг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря и долевом разделе добычи" было подписано 14 сентября 2017 года. Второе дополнение же было подписано 1 августа текущего года в Баку SOCAR, AzACG, bp, ONGC Videsh, TPAO, ExxonMobil, Itochu, Inpex, MOL Group, Equinor

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