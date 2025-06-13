Милли Меджлис принял законопроект "О газоснабжении" в I чтении

Милли Меджлис принял законопроект "О газоснабжении" в I чтении

Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании одобрил в I чтении законопроект "О газоснабжении".

Как сообщает Report, новый закон будет регулировать отношения между субъектами газоснабжения, потребителями и государственными органами (учреждениями), действующими в секторе газоснабжения, в связи с транспортировкой, распределением, хранением, продажей, импортом, потреблением природного газа и эксплуатацией газовых установок, а также определит правовые, экономические и организационные основы газоснабжения.

Согласно документу, в секторе газоснабжения Азербайджана предусматривается установление 8 видов цен (тарифов). К этим ценам (тарифам) относятся оптовые тарифы на газ, тарифы на транспортировку газа, тарифы на услуги хранения газа, тарифы на распределение газа, розничные тарифы на продажу газа потребителям, цены на услуги подключения к сети транспортировки газа, цены на услуги подключения к газораспределительной сети и фиксированный тариф.

Оптовые тарифы на газ, тарифы на транспортировку газа, тарифы на услуги хранения газа и розничные тарифы на продажу газа потребителям, цены на услуги подключения к сети транспортировки газа, цены на услуги подключения к газораспределительной сети, фиксированный тариф будут регулироваться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, со дня вступления в силу этого закона, а тарифы на распределение газа - с 1 января 2027 года до 1 июля 2028 года.

Полномочия регулятора будут осуществляться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, до 1 июля 2028 года.

Размер и порядок оплаты регуляторного сбора будут определяться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, по согласованию с органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, и эта сумма будет перечисляться на счет органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, до 1 июля 2028 года.