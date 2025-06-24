Милли Меджлис принял в окончательном чтении законопроект "О теплоснабжении"

Милли Меджлис принял в окончательном чтении законопроект "О теплоснабжении"

Милли Меджлис принял в окончательном чтении законопроект "О теплоснабжении", разработанный в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева "О мерах по ускорению реформ в сфере теплоснабжения и повышению эффективности".

Как сообщает Report, законопроект определяет основные принципы государственной политики в секторе теплоснабжения, ключевые цели государственного регулирования и обязанности государства. Кроме того, в документе закрепляются обязанности государственных органов и органов местного самоуправления в секторе теплоснабжения.

В соответствии с законопроектом, орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти, будет принимать меры по содержанию, эксплуатации, текущему и капитальному ремонту объектов теплоснабжения, находящихся на его балансе. Также будут предприниматься действия для эффективного использования тепловой энергии в строительных объектах и предотвращения потерь тепловой энергии, обеспечиваться проведение подготовительных работ к осенне-зимнему сезону в зданиях государственного жилищного фонда и объектах социально-культурного назначения.

Цены (тарифы) в секторе теплоснабжения будут регулироваться в соответствии с законом "О регулируемых ценах". Цены на нерегулируемые продукты, предоставляемые в секторе теплоснабжения, за исключением продуктов, предоставляемых субъектами естественных монополий, будут определяться договорами, заключаемыми между сторонами. Регулятор будет осуществлять мониторинг этих цен.

До 1 июля 2028 года цены (тарифы) в секторе теплоснабжения будет регулировать структура, определенная соответствующим органом исполнительной власти.