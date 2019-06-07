Россия согласилась сделать 25%-ую скидку на газ для Украины

"Газпром" готов начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время", - сказал он.

Глава "Газпрома" также заявил, что заключение прямого контракта на поставки газа Украине важнее контракта на транзит.

"Отмечаем тот энтузиазм и ту настойчивость, которую проявляет "Оппозиционная платформа - За жизнь" в организации прямых переговоров с российской стороной по продлению контракта на транзит через территорию Украины и по заключению контракта на поставку российского газа на Украину. Этот контракт будет прямой между "Газпромом" и украинской компанией-оператором <...> В последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле первым, самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку российского газа на Украину", - сказал он.

Миллер отметил, что "пока не было никаких сигналов от нового украинского президента [Владимира Зеленского] по газовым вопросам". В связи с этим "Газпром" готов продолжить прямые контакты с партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" по контракту на транзит и на поставку газа.

Ранее, 22 марта в Москве состоялась встреча Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в которой принял участие председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. По ее итогам "Газпром" выразил готовность поставлять газ на Украину по более выгодной цене. В свою очередь украинская сторона заявила о готовности предложить России взаимовыгодные варианты продления транзитного контракта. На встрече Миллер также отметил "заоблачный уровень" цен на газ на Украине для конечного потребителя и отметил, что новый контракт позволил бы снизить стоимость газа примерно на четверть.