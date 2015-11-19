Миллер стал самым "дорогим" топ-менеджером в России по версии Forbes

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер занял первую строчку в рейтинге самых "дорогих" топ-менеджеров в России по версии Forbes: его вознаграждение в 2014 году составило 27 миллионов долларов, сообщается на русскоязычном сайте издания, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Несмотря на то, что прибыль компании в рублевом выражении снизилась в 7 раз, а в долларовом — в 9 раз, вознаграждение председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, по оценке Forbes, выросло с 25 миллионов долларов до 27 миллионов долларов, и он занял первую строчку в рейтинге", — пишет издание.

На втором месте рейтинга Forbes находится лидер прошлогоднего списка — глава ВТБ Андрей Костин, чье вознаграждение оценивается в 21 миллион долларов. Третьим в рейтинге оказался глава "Роснефти" Игорь Сечин, вознаграждение которого, по оценке издания, в 2014 году снизилось по сравнению с предыдущим годом и составило 17,5 миллиона долларов.

По данным Forbes, 25 самым высокооплачиваемым руководителям крупнейших российских компаний в 2014 году было выплачено в общей сложности 242 миллиона долларов, на 17% меньше, чем годом ранее (291 миллион долларов).

Участников рейтинга 25 самых высокооплачиваемых руководителей компаний выявили из 70 крупнейших по выручке за 2014 год предприятий, исключив из них госкорпорации и компании, которыми управляют собственники. Оценка вознаграждений в большинстве случаев рассчитывалась на основе суммарной компенсации, выплаченной ключевому менеджменту компаний в 2014 году.