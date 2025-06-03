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Микола Колесник: Украина выражает Азербайджану искреннюю благодарность за гуманитарную поддержку

Микола Колесник: Украина выражает Азербайджану искреннюю благодарность за гуманитарную поддержку Украина выражает искреннюю благодарность за гуманитарную поддержку, предоставленную Азербайджаном.
Энергетика
3 июня 2025 г. 11:55
Микола Колесник: Украина выражает Азербайджану искреннюю благодарность за гуманитарную поддержку

Украина выражает искреннюю благодарность за гуманитарную поддержку, предоставленную Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Микола Колесник в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"От имени правительства Украины хочу выразить искреннюю благодарность за гуманитарную поддержку, предоставленную Азербайджаном, а также странами-участницами форума и представительными государствами. Эта поддержка является важным фактором, который помогает нам восстанавливать энергетическую инфраструктуру, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны России", - отметил М.Колесник.

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Версия на азербайджанском языке Mikola Kolesnik: "Ukrayna humanitar dəstəyinə görə Azərbaycana minnətdardır"

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