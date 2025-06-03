Микола Колесник: Украина выражает Азербайджану искреннюю благодарность за гуманитарную поддержку

Украина выражает искреннюю благодарность за гуманитарную поддержку, предоставленную Азербайджаном.

Украина выражает искреннюю благодарность за гуманитарную поддержку, предоставленную Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Микола Колесник в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"От имени правительства Украины хочу выразить искреннюю благодарность за гуманитарную поддержку, предоставленную Азербайджаном, а также странами-участницами форума и представительными государствами. Эта поддержка является важным фактором, который помогает нам восстанавливать энергетическую инфраструктуру, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны России", - отметил М.Колесник.