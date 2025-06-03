Микола Колесник: Украина выражает Азербайджану искреннюю благодарность за гуманитарную поддержку

Украина выражает искреннюю благодарность за гуманитарную поддержку, предоставленную Азербайджаном.
Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Микола Колесник в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.
"От имени правительства Украины хочу выразить искреннюю благодарность за гуманитарную поддержку, предоставленную Азербайджаном, а также странами-участницами форума и представительными государствами. Эта поддержка является важным фактором, который помогает нам восстанавливать энергетическую инфраструктуру, несмотря на продолжающиеся атаки со стороны России", - отметил М.Колесник.