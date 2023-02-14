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Микаил Джаббаров: ЮГК укрепил позиции Азербайджана как важного поставщика энергии в Европу

Микаил Джаббаров: ЮГК укрепил позиции Азербайджана как важного поставщика энергии в Европу Полностью введенный в эксплуатацию в конце 2020 года Южный газовый коридор еще больше укрепил позиции Азербайджана как важного поставщика энергии в Европу и партнерство между странами-участницами.
Энергетика
14 февраля 2023 г. 13:01
Микаил Джаббаров: ЮГК укрепил позиции Азербайджана как важного поставщика энергии в Европу
Report

Полностью введенный в эксплуатацию в конце 2020 года Южный газовый коридор еще больше укрепил позиции Азербайджана как важного поставщика энергии в Европу и партнерство между странами-участницами.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на встрече с находящимся с визитом в Баку министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Адольфо Урсо.

M.Джаббаров отметил, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Министр экономики подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Италией, укреплению партнерства между странами, отметил развитие торгового и экономического сотрудничества с Италией, одним из основных торговых партнеров Азербайджана.

На встрече была представлена информация о благоприятном деловом климате Азербайджана, итальянские компании были приглашены к активному партнерству.

А.Урсо отметил расширение сотрудничества в области ненефтяной экономики, выразил заинтересованность итальянских компаний в участии в проектах, реализуемых на освобожденных территориях, поделился мнением о развитии отношений.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: SGC strengthens Azerbaijan's position as an important energy supplier to Europe
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “SGC Azərbaycanın Avropanın önəmli enerji təminatçısı kimi mövqeyini möhkəmləndirib”

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