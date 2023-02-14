Микаил Джаббаров: ЮГК укрепил позиции Азербайджана как важного поставщика энергии в Европу

Полностью введенный в эксплуатацию в конце 2020 года Южный газовый коридор еще больше укрепил позиции Азербайджана как важного поставщика энергии в Европу и партнерство между странами-участницами.

Полностью введенный в эксплуатацию в конце 2020 года Южный газовый коридор еще больше укрепил позиции Азербайджана как важного поставщика энергии в Европу и партнерство между странами-участницами.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на встрече с находящимся с визитом в Баку министром по делам предприятий и продукции Made in Italy Италии Адольфо Урсо.

M.Джаббаров отметил, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Министр экономики подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Италией, укреплению партнерства между странами, отметил развитие торгового и экономического сотрудничества с Италией, одним из основных торговых партнеров Азербайджана.

На встрече была представлена информация о благоприятном деловом климате Азербайджана, итальянские компании были приглашены к активному партнерству.

А.Урсо отметил расширение сотрудничества в области ненефтяной экономики, выразил заинтересованность итальянских компаний в участии в проектах, реализуемых на освобожденных территориях, поделился мнением о развитии отношений.