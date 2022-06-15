Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции

Делегация во главе с министром экономики Азербайджана, председателем Наблюдательного совета SOCAR Микаилом Джаббаровым, находящаяся с визитом в Турции, встретилась с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

Делегация во главе с министром экономики Азербайджана, председателем Наблюдательного совета SOCAR Микаилом Джаббаровым, находящаяся с визитом в Турции, встретилась с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

Председатель Наблюдательного совета SOCAR подчеркнул высокий уровень стратегического сотрудничества между двумя странами, отношения крепкой дружбы с братской Турцией, торгово-экономическое и энергетическое партнерство. Джаббаров рассказал о проектах, реализуемых SOCAR в Турции, отметил вклад ветровой электростанции Petkim в увеличение потенциала возобновляемых источников энергии в Турции и значительное сокращение выбросов углерода.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил дружеские и братские отношения и партнерство на высоком уровне между двумя странами, а также коснулся таких вопросов, как дальнейшее укрепление турецко-азербайджанского сотрудничества, участие Турции в качестве инвестора в будущих проектах в Азербайджане по увеличению добычи газа.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в областях энергетики, возобновляемых источников энергии, возможности расширения деятельности SOCAR в Турции и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.