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Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции

Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Делегация во главе с министром экономики Азербайджана, председателем Наблюдательного совета SOCAR Микаилом Джаббаровым, находящаяся с визитом в Турции, встретилась с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.
Энергетика
15 июня 2022 г. 21:51
Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции

Делегация во главе с министром экономики Азербайджана, председателем Наблюдательного совета SOCAR Микаилом Джаббаровым, находящаяся с визитом в Турции, встретилась с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

Председатель Наблюдательного совета SOCAR подчеркнул высокий уровень стратегического сотрудничества между двумя странами, отношения крепкой дружбы с братской Турцией, торгово-экономическое и энергетическое партнерство. Джаббаров рассказал о проектах, реализуемых SOCAR в Турции, отметил вклад ветровой электростанции Petkim в увеличение потенциала возобновляемых источников энергии в Турции и значительное сокращение выбросов углерода.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил дружеские и братские отношения и партнерство на высоком уровне между двумя странами, а также коснулся таких вопросов, как дальнейшее укрепление турецко-азербайджанского сотрудничества, участие Турции в качестве инвестора в будущих проектах в Азербайджане по увеличению добычи газа.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в областях энергетики, возобновляемых источников энергии, возможности расширения деятельности SOCAR в Турции и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri ilə görüşüb

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