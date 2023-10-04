Микаил Джаббаров: Уход из жизни Хошбяхта Юсифзаде большая утрата для общественности

Министр экономики Микаил Джаббаров назвал уход из жизни первого вице-президента SOCAR Хошбяхта Юсифзаде большой утратой для общественности страны.

Министр экономики Микаил Джаббаров назвал уход из жизни первого вице-президента SOCAR Хошбяхта Юсифзаде большой утратой для общественности страны.

Как сообщает Report, об этом министр написал на своей странице в социальной сети "Х".

“Выдающийся ученый-нефтяник и геолог, первый вице-президент SOCAR, лауреат государственных премий республики и премии Гейдара Алиева, доктор геолого-минералогических наук, профессор, действительный член Национальной академии наук Азербайджана Хошбяхт Баги оглу Юсифзаде скончался 3 октября 2023 года на 94-м году жизни”, - написал он.

По его словам, кончина Хошбяхта Юсифзаде, имевшего большие заслуги в развитии геологии и человеческого капитала в этой области, глубоко опечалила каждого.

М.Джаббаров также выразил соболезнования близким и родным ученого.