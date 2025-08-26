О нас

Микаил Джаббаров: Совместно с ExxonMobil в Азербайджане может быть открыто нефтяное месторождение

Микаил Джаббаров: Совместно с ExxonMobil в Азербайджане может быть открыто нефтяное месторождение Азербайджан рассчитывает на открытие крупного нетрадиционного нефтяного месторождения при поддержке американской компании ExxonMobil.
Энергетика
26 августа 2025 г. 16:59
Микаил Джаббаров: Совместно с ExxonMobil в Азербайджане может быть открыто нефтяное месторождение

Азербайджан рассчитывает на открытие крупного нетрадиционного нефтяного месторождения при поддержке американской компании ExxonMobil.

Как сообщает "Report", об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на специальном заседании Кабинета Министров, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в США.

По его словам, подписание Меморандума о сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и ExxonMobil положительно повлияет на развитие сотрудничества в энергетической сфере.

Министр подчеркнул, что вклад Азербайджана в энергетическую безопасность региона и мира особо отмечался на встречах в Вашингтоне: "Сегодня Азербайджан обеспечивает природным газом 10 союзников США. В целом трубопроводные поставки газа из Азербайджана охватывают 14 стран. Наша страна недавно начала поставлять газ в Сирию. США положительно отозвались об участии Азербайджана в проектах нефтегазодобычи таких союзников Вашингтона как Израиль и Объединенные Арабские Эмираты".

Джаббаров заявил, что электроэнергетические ресурсы Азербайджана, в том числе потенциал возобновляемой энергии, делают страну привлекательной для инвестиций в инфраструктуру дата-центров и технологии искусственного интеллекта.

"Азербайджан играет незаменимую роль в реализации ряда проектов между стратегически важными регионами Центральной Азии и Южного Кавказа", - отметил министр.

