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Микаил Джаббаров: SOCAR вступает в новый период развития

Микаил Джаббаров: SOCAR вступает в новый период развития Наблюдательный совет будет работать в плоскости сотрудничества с правлением нефтяной компании
Энергетика
4 февраля 2021 г. 14:32
Микаил Джаббаров: SOCAR вступает в новый период развития
Микаил Джаббаров

Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании (SOCAR), созданного указом президента Азербайджанской Республики "О мерах по совершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики" от 23 января 2021 года.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на прошедшем в видеоформате заседании под председательством председателя Наблюдательного совета, министра экономики Микаила Джаббарова, приняли участие члены совета, руководящие лица Госнефтекомпании.

Джаббаров подчеркнул, что в настоящее время Государственная нефтяная компания вступает в новый период развития. Наблюдательный совет будет работать в направлении повышения эффективности деятельности компании, совершенствования ее управления с учетом современных стандартов корпоративного управления. Наблюдательный совет будет работать в плоскости сотрудничества с правлением нефтяной компании.

На заседании были обсуждены меры, которые будут реализованы в целях обеспечения выполнения задач, вытекающих из указа президента, принципы системы корпоративного управления Государственной нефтяной компании, организация деятельности Наблюдательного совета, роль Азербайджанского инвестиционного холдинга в управлении компанией и другие вопросы.

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Версия на английском языке ФотоMikayil Jabbarov: SOCAR is entering a new stage of development
Версия на азербайджанском языке ФотоMikayıl Cabbarov: "Hazırda SOCAR yeni inkişaf dövrünə qədəm qoyur"

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