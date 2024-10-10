Микаил Джаббаров: SOCAR неустанно движется к инновациям

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) неустанно движется к инновациям.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) неустанно движется к инновациям.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики, председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров на инновационном саммите INMerge, организованном ООО PASHA Holding в Баку.

По его словам, изменения, связанные с цифровизацией и трансформацией, происходят также в нефтехимической и перерабатывающей отраслях.

"Международное энергетическое агентство (МЭА) за счет применения лучших решений добилось увеличения производства на 30%, сократив расход сырья на 40%", - сказал он.