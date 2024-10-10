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Микаил Джаббаров: SOCAR неустанно движется к инновациям 

Микаил Джаббаров: SOCAR неустанно движется к инновациям  Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) неустанно движется к инновациям.
Энергетика
10 октября 2024 г. 11:29
Микаил Джаббаров: SOCAR неустанно движется к инновациям 

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) неустанно движется к инновациям.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики, председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров на инновационном саммите INMerge, организованном ООО PASHA Holding в Баку.

По его словам, изменения, связанные с цифровизацией и трансформацией, происходят также в нефтехимической и перерабатывающей отраслях.

"Международное энергетическое агентство (МЭА) за счет применения лучших решений добилось увеличения производства на 30%, сократив расход сырья на 40%", - сказал он.

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Версия на английском языке Economy minister: SOCAR moving towards innovation
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “SOCAR usanmadan innovasiyalara doğru gedir”

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