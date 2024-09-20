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Микаил Джаббаров поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Микаил Джаббаров поздравил нефтяников с профессиональным праздником Министр экономики, председатель Наблюдательного Совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Микаил Джаббаров поздравил нефтяников с профессиональным праздником.
Энергетика
20 сентября 2024 г. 10:57
Микаил Джаббаров поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Министр экономики, председатель Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Микаил Джаббаров поздравил нефтяников с профессиональным праздником.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился в своем аккаунте в соцсети X.

M. Джаббаров поблагодарил нефтяников за их важный вклад в развитие Азербайджана, пожелал им крепкого здоровья и успехов.

"Дорогие нефтяники, поздравляем вас с профессиональным праздником. Самоотверженный труд и упорный труд каждого из вас неоценимы в реализации нефтяной стратегии, сыгравшей важную роль в развитии экономики Азербайджана", - написал министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov congratulates oil workers on occasion of professional holiday
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov neftçiləri peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edib

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