Микаил Джаббаров поздравил нефтяников с профессиональным праздником

Министр экономики, председатель Наблюдательного Совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Микаил Джаббаров поздравил нефтяников с профессиональным праздником.

Министр экономики, председатель Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Микаил Джаббаров поздравил нефтяников с профессиональным праздником.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился в своем аккаунте в соцсети X.

M. Джаббаров поблагодарил нефтяников за их важный вклад в развитие Азербайджана, пожелал им крепкого здоровья и успехов.

"Дорогие нефтяники, поздравляем вас с профессиональным праздником. Самоотверженный труд и упорный труд каждого из вас неоценимы в реализации нефтяной стратегии, сыгравшей важную роль в развитии экономики Азербайджана", - написал министр.