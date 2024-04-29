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Микаил Джаббаров обсудил развитие двусторонних отношений с OPEC Fund

Микаил Джаббаров обсудил развитие двусторонних отношений с OPEC Fund Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Фондом международного развития ОПЕК (OPEC Fund).
Энергетика
29 апреля 2024 г. 16:37
Микаил Джаббаров обсудил развитие двусторонних отношений с OPEC Fund

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Фондом международного развития ОПЕК (OPEC Fund).

Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках визита в Саудовскую Аравию провели встречу с генеральным директором OPEC Fund Абдулхамидом Алхалифом, в ходе которой обсудили перспективы совместной деятельности в рамках проектов, способствующих развитию двусторонних отношений, использованию ВИЭ и финансированию частного сектора", - отметил он.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, OPEC Fund discuss bilateral relations
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan "OPEC Fund" ilə ikitərəfli əlaqələrin təşviqini müzakirə edib

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