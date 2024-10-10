Микаил Джаббаров: Начата реализация проектов по экспорту "зеленой энергии"

В настоящее время в Азербайджане реализуется ряд инвестиционных проектов в области энергетики по созданию мощностей на 7 гигаватт.

В настоящее время в Азербайджане реализуется ряд инвестиционных проектов в области энергетики по созданию мощностей на 7 гигаватт.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на Инновационном саммите INMerge, организованном ООО PAŞA Holding в Баку.

Министр сказал, что в этой области ведется сотрудничество с рядом стран региона.

"Энергетика представляет собой одну из ключевых отраслей экономики страны. Сейчас мы наблюдаем переход от традиционных источников топлива к возобновляемым. Наряду с экспортом нефти и газа, Азербайджан уже приступил к реализации проектов по экспорту "зеленой энергии", - сказал Джаббаров.