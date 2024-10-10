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Микаил Джаббаров: Начата реализация проектов по экспорту "зеленой энергии"

Микаил Джаббаров: Начата реализация проектов по экспорту "зеленой энергии" В настоящее время в Азербайджане реализуется ряд инвестиционных проектов в области энергетики по созданию мощностей на 7 гигаватт.
Энергетика
10 октября 2024 г. 11:17
Микаил Джаббаров: Начата реализация проектов по экспорту зеленой энергии

В настоящее время в Азербайджане реализуется ряд инвестиционных проектов в области энергетики по созданию мощностей на 7 гигаватт.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров заявил на Инновационном саммите INMerge, организованном ООО PAŞA Holding в Баку.

Министр сказал, что в этой области ведется сотрудничество с рядом стран региона.

"Энергетика представляет собой одну из ключевых отраслей экономики страны. Сейчас мы наблюдаем переход от традиционных источников топлива к возобновляемым. Наряду с экспортом нефти и газа, Азербайджан уже приступил к реализации проектов по экспорту "зеленой энергии", - сказал Джаббаров.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Azerbaijan working on 7-gigawatt investment projects
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Azərbaycanda 7 qiqavat gücündə investisiya layihələri icra olunur”

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