О нас

Микаил Джаббаров: Мы поощряем участие госкомпаний в качестве инвесторов в нашем энергобалансе

Микаил Джаббаров: Мы поощряем участие госкомпаний в качестве инвесторов в нашем энергобалансе "Азербайджан был одной из первых стран, предпринявших институциональные шаги в области "Зеленой энергетики".
Энергетика
26 июля 2022 г. 01:49
Микаил Джаббаров: Мы поощряем участие госкомпаний в качестве инвесторов в нашем энергобалансе

"Азербайджан был одной из первых стран, предпринявших институциональные шаги в области "Зеленой энергетики".

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, когда Президентом Ильхамом Алиевым было создано специализированное в этой области государственное агентство, стран, намеренных реализовать проекты альтернативной энергетики в регионе, было немного.

"Именно это позволяет нам быть в принципе готовыми с институциональной точки зрения как государство, когда альтернативная энергетика сегодня превращается из тренда в конкретные проекты.

Ранее в эту сферу государством были вложены средства, созданы эти подходы и рамки, исследованы пути интеграции с традиционной энергетикой. Поэтому сегодня, когда к нам обращаются такие иностранные инвесторы, как Masdar, Aqua Power, BP или другие энергетические компании, действующие в Азербайджане, мы ведем с ними не теоретические переговоры, а основанные на практике", - отметил он.

М. Джаббаров считает, что роль министерства энергетики в этой сфере велика, проводится объемная работа.

"Одно из важных решений, которые мы приняли в этом году, заключается в том, что мы не должны ограничиваться иностранными инвесторами в этой сфере, наши госкомпании, в первую очередь SOCAR, а впоследствии и "Азерэнержи", если будут приняты соответствующие решения на следующем этапе, могут инвестировать в данный сектор. То есть мы уже поддерживаем и поощряем собственную, национальную экспертизу, участие госкомпаний в качестве инвесторов в нашем энергетическом балансе, завтра ими могут быть и частные компании", - заключил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Dövlət şirkətlərinin sərmayəçi kimi enerji balansımızda iştirakını təşviq edirik"

Экслюзивные новости

Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
25 июля 2022 г. 17:09
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
25 июля 2022 г. 10:44
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi