Микаил Джаббаров: Мы поощряем участие госкомпаний в качестве инвесторов в нашем энергобалансе

"Азербайджан был одной из первых стран, предпринявших институциональные шаги в области "Зеленой энергетики".

"Азербайджан был одной из первых стран, предпринявших институциональные шаги в области "Зеленой энергетики".

Как сообщает Report , об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, когда Президентом Ильхамом Алиевым было создано специализированное в этой области государственное агентство, стран, намеренных реализовать проекты альтернативной энергетики в регионе, было немного.

"Именно это позволяет нам быть в принципе готовыми с институциональной точки зрения как государство, когда альтернативная энергетика сегодня превращается из тренда в конкретные проекты.

Ранее в эту сферу государством были вложены средства, созданы эти подходы и рамки, исследованы пути интеграции с традиционной энергетикой. Поэтому сегодня, когда к нам обращаются такие иностранные инвесторы, как Masdar, Aqua Power, BP или другие энергетические компании, действующие в Азербайджане, мы ведем с ними не теоретические переговоры, а основанные на практике", - отметил он.

М. Джаббаров считает, что роль министерства энергетики в этой сфере велика, проводится объемная работа.

"Одно из важных решений, которые мы приняли в этом году, заключается в том, что мы не должны ограничиваться иностранными инвесторами в этой сфере, наши госкомпании, в первую очередь SOCAR, а впоследствии и "Азерэнержи", если будут приняты соответствующие решения на следующем этапе, могут инвестировать в данный сектор. То есть мы уже поддерживаем и поощряем собственную, национальную экспертизу, участие госкомпаний в качестве инвесторов в нашем энергетическом балансе, завтра ими могут быть и частные компании", - заключил министр.