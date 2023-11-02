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Микаил Джаббаров: Добыча товарного газа может достичь пика в 2025 году

Микаил Джаббаров: Добыча товарного газа может достичь пика в 2025 году Начало добычи нефти и природного газа с газоконденсатного месторождения "Абшерон" с текущего года внесет определенный вклад в развитие экономического сектора.
Энергетика
2 ноября 2023 г. 13:19
Микаил Джаббаров: Добыча товарного газа может достичь пика в 2025 году

Начало добычи нефти и природного газа с газоконденсатного месторождения "Абшерон" с текущего года внесет определенный вклад в развитие экономического сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Тем не менее, ожидается, что в среднесрочной перспективе добыча нефти будет ниже уровня добычи 2022 года. Это связано с переходом на базу снижения добычи по блоку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли". Ожидается, что добыча товарного газа достигнет пика в 2025 году. С учетом этих факторов прогнозируется снижение ВВП по нефтегазовому сектору на 1,7% в следующем году и в среднем на 1,8% в 2025 и 2026 годах", - добавил министр.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: Marketable gas production is expected to peak in 2025
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "Əmtəəlik qaz hasilatının 2025-ci ildə pik həddə çatacağı gözlənilir"

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