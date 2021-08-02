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Микаил Джаббаров: AzerGold привлечет около 16 тысяч сотрудников

Микаил Джаббаров: AzerGold привлечет около 16 тысяч сотрудников Внимание президента Ильхама Алиева в рамках его визита в Дашкесанский район к интегрированному региональному перерабатывающему комплексу "Човдар", золоторудному месторождению "Марах" является показателем большого значения, придаваемого горнодобывающей про
Энергетика
2 августа 2021 г. 16:08
Микаил Джаббаров: AzerGold привлечет около 16 тысяч сотрудников
Report

Внимание президента Ильхама Алиева в рамках его визита в Дашкесанский район к интегрированному региональному перерабатывающему комплексу "Човдар", золоторудному месторождению "Марах" является показателем большого значения, придаваемого горнодобывающей промышленности, являющейся одной из основных отраслей ненефтяного сектора.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

"AzerGold, который играет особую роль в развитии этой сферы, до 2035 года путем эффективной эксплуатации месторождений цветных и черных металлов внесет в формирование ВВП страны предположительно 21,9 млрд манатов, привлечет около 16 тыс. работников", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: "AzerGold" 16 minə yaxın işçi cəlb edəcək"

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