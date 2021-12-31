МИД Венгрии: "Газпром" не нарушал договоров в Европе

Никто в Европе не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны "Газпрома".

Никто в Европе не сталкивался с нарушением договоров о поставках газа со стороны "Газпрома".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Венгрии Петр Сийярто.

""Газпром" всегда был надежным партнером Венгрии... Все контракты и сроки, объемы поставок были соблюдены. И, насколько мне известно, никто в Европе не жаловался, что "Газпром" нарушал свои обязательства по поставкам газа... Россия соблюдает те контракты, которые подписывает "Газпром" с европейскими партнерами", - сказал Сийярто в интервью RT.

По его словам, жалобы в адрес России со стороны некоторых европейских политиков и обвинения в энергетическом кризисе могут быть связаны с отказом в дополнительных поставках, но это вопрос коммерции, торговли.