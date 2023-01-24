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МИД Венгрии: Азербайджан намерен к 2027 году удвоить поставки газа в Европу

МИД Венгрии: Азербайджан намерен к 2027 году удвоить поставки газа в Европу Азербайджан высказал намерение к 2027 году удвоить количество газа, поставляемого в Европу.
Энергетика
24 января 2023 г. 17:47
МИД Венгрии: Азербайджан намерен к 2027 году удвоить поставки газа в Европу

Азербайджан высказал намерение к 2027 году удвоить количество газа, поставляемого в Европу.

Как передает Report со ссылкой на венгерские СМИ, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Будапеште.

"Мы приветствуем и уважаем пожелание Азербайджана к 2027 году удвоить мощности трубопроводов, по которым он может поставлять газ сюда, в Европу", - сказал Сийярто на совместной пресс-конференции с Джаббаровым.

В сентябре Сийярто на встрече министров энергетики тюркских государств заявлял, что объем газа, поступающего из Азербайджана в Европу, вырастет вдвое в ближайшие годы, назвал это самой реальной возможностью диверсификации европейского энергоснабжения.

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