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МИД России заявил о росте поставок СПГ во Францию в 2023 году

МИД России заявил о росте поставок СПГ во Францию в 2023 году Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41% в годовом выражении.
Энергетика
11 февраля 2024 г. 11:09
МИД России заявил о росте поставок СПГ во Францию в 2023 году

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию за девять месяцев 2023 года выросли на 41% в годовом выражении.

Как передает Report со ссылкой на "РБК", об этом заявил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

"В январе-сентябре 2023 года французские закупки из России превысили аналогичный период 2022 года на 41 процент", — сказал он. Студенников отметил, что по итогам 2022 года Россия за счет СПГ стала вторым после США поставщиком природного газа во Францию.

Он уточнил, что основным пунктом приема российского сжиженного газа стал терминал в Монтуар-де-Бретань. В 2022 году на него поступило 1,68 млрд куб. м, в первом полугодии 2023 года — 0,89 млрд куб. м СПГ.

По данным аналитиков компании Kpler, в первом месяце текущего года суммарные объемы вывоза СПГ из России сократились на 8% в сравнении с уровнем декабря 2023-го и составили 2,9 млн т против 3,17 млн т месяцем ранее.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il Rusiyadan Fransa LNG tədarükü 41 faiz artıb

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