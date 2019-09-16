МИД Ирана: Британский танкер Stena Impero может быть скоро освобожден

Британский танкер Stena Impero, задержанный Ираном, может быть освобожден в течение нескольких дней, правовые процедуры в отношении него почти завершены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Судебное разбирательство в отношении британского танкера почти завершено, - сказал Мусави, выступление которого транслировал телеканал Press TV. - Он должен быть освобожден в течение нескольких дней".

Освобождение танкера, задержанного Ираном в Персидском заливе 19 июля, всегда связывали с возвращением иранского танкера Adrian Darya 1 в Иран. Его освободили в Гибралтаре после задержания Stena Impero и переговоров. Как сообщало EADaily, иранский танкер находится сейчас у сирийского Тартуса и, как сообщило иранское Press TV, выгрузил всю нефть, после чего отправится в один из портов Средиземного моря.

