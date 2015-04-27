​Начальник управления МИД Азербайджана: Иранская нефть не будет конкурентом азербайджанской

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Иранская нефть не составит проблемы с точки зрения конкуренции с азербайджанской нефтью в случае снятия санкций с этой страны. Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления международной безопасности МИД Азербайджана Гая Мамедов, выступая сегодня на конференции "Геополитический обзор Каспийского региона: Новая роль Азербайджана" в Баку.

"Конкуренция на энергетическом рынке есть, но она есть всегда, не только с Ираном, но и вообще", - заявил начальник управления международной безопасности МИД.

Он выразил надежду, что "шестерка" и Иран смогут достичь летом окончательных договоренностей вокруг ядерной программы Ирана и санкции с этой страны будут сняты.