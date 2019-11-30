Ровнаг Абдуллаев: Мы полны решимости стать вторым по величине поставщиком газа в Турцию

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Наряду с превращением в нового поставщика газа в Европу, мы полны решимости стать вторым по величине поставщиком газа в братскую Турцию.

Как сообщает Report, об этом сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на церемонии открытия второго участка TANAP в Ипсале (Эдирне, Турция).

По его словам, сегодняшняя церемония открытия еще раз демонстрирует всему миру успех сотрудничества двух стран: "Четыре года назад наши лидеры приняли историческое решение о создании TANAP. Согласно этому решению, на SOCAR была возложена почетная миссия - построить TANAP. Наши усилия по выполнению этой задачи дали свои плоды. В прошлом году состоялось открытие Южного газового коридора и первого участка TANAP. По нему на турецкий рынок уже поставлено более 3,2 млрд кубометров газа".

Он отметил, что TANAP полностью готов к транспортировке газа в Европу, и строительство этого исторического трубопровода, пролегающего с востока на запад Турции, выполнено качественно и своевременно: "После завершения Трансадриатического трубопровода, к которому подсоединится TANAP у турецко-греческой границы, впервые в истории азербайджанский природный газ с Каспия будет транспортироваться на европейские рынки. Наряду с превращением в нового поставщика газа в Европу, мы полны решимости стать вторым по величине поставщиком газа в Турцию. Мы с партнерами смогли успешно реализовать гигантский проект TANAP. Хотя SOCAR впервые управлял таким сложным проектом за рубежом, мы смогли завершить строительство с высокой эффективностью".

"Реализация проекта обошлась нам дешевле, чем прогнозировали международные консалтинговые компании, тем самым мы добились экономии средств акционеров трубопровода - Азербайджана и Турции, а также BP", - сказал он.