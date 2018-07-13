MİGA: Под проект TANAP утверждена гарантия в размере 1,1 млрд долларов

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA), входящее в Группу Всемирного банка, утвердило гарантию в размере 1,1 млрд долларов в поддержку проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Турцию и далее в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию агентства.

Отмечается, что гарантия охватывает 15-летний период и предусматривает привлечение средств у банков AKA Bank, Citi, Crédit Agricole CIB, ING, LBBW, Santander и Société Générale для финансирования доли ЗАО "Южный газовый коридор" в TANAP.

Отметим, что 29 июня этого года с целью поддержки проекта TANAP под госгарантию Азербайджана и гарантию MIGA были подписаны кредитный и гарантийный договора о выделении ЗАО "Южный газовый коридор" кредитов в размере 500 млн долларов и 215 млн евро, в целом синдицированного кредита в размере 750 млн долларов.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR.

TANAP, один из основных сегментов Южного газового коридора, оценивается в 8 млрд долларов. TANAP берет начало у границы Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 км. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. 12 июня этого года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию. Первый год объемы поставок составят 2 млрд кубометров.

Пропускная способность трубопровода составляет 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.

Отметим, что MIGA – это международный финансово-кредитный институт, созданный в 1988 году как составная часть Группы Всемирного банка для стимулирования непосредственных инвестиций в страны, являющиеся членами организации. Эта структура осуществляет страховку инвестиций от некоммерческих рисков. Азербайджан стал членом Всемирного банка, в том числе MIGA с 1992 года.